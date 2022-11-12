Донецк, 12 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Видеозапись танкового боя Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовал 12 ноября телеканал RT в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как танкисты НМ ДНР на поле боя наносят удар по позициям киевских нацистов и маневрируют, чтобы не попасть под вражеский огонь.

Также указывается, что эта запись был сделана 10 ноября в Первомайском, в направлении которого в данный момент ведёт наступление, так как в том числе и из этого населённого пункта артиллерия боевиков ВСУ ведёт обстрелы Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли провели встречу, на которой объявили о планах Парижа и Лондона продолжат содействовать киевскому режиму в политической, военной, гуманитарной, а также экономической сфере.