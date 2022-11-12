Луганск, 12 ноября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Мирная жительница пострадала в результате обстрела киевскими карателями Нижней Дуванки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 12 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрел Нижней Дуванки со стороны киевских боевиков вёлся с применением РСЗО БМ-21 «Град». Всего было выпущено 20 снарядов.

В результате обстрела пострадала мирная жительница 1958 года рождения. Кроме того, было повреждено два одноэтажных жилых дома. Информация о состоянии пострадавшей не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики обстреляли город Стаханов в ЛНР ракетами из РСЗО HIMARS.