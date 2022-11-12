Вашингтон, 12 ноября 2022, 07:47 — REGNUM Победа демократа Марка Келли на выборах в сенат в штате Аризона позволила Демократической партии вплотную приблизиться к контролю над сенатом в Конгрессе США. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Fox News.
Демократ Марк Келли переизбрался в сенат Конгресса США штате Аризона. Вместе с его победой демократы получают 49 мест в сенате. Если кандидат от демократов победит ещё в одном штате, в Неваде или в Джорджии, то партия получает полный контроль над сенатом. При равном количестве мест (50/50) голос вице-президента Камалы Харрис станет решающим.
Таким образом, какая из партий будет контролировать сенат, окончательно станет известно после подсчёта голосов в штатах Джорджии и в Неваде.
По данным The New York Times, Келли после подсчета 88% голосов набрал 52%, за его соперника-республиканца Блейка Мастерса проголосовали 46% избирателей. Официальные данные ещё не объявлены, но ведущие СМИ в США называют победителя когда результат выборов уже стал очевиден.
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