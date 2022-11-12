Вашингтон, 12 ноября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Победа демократа Марка Келли на выборах в Сенат в штате Аризона позволила Демократической партии вплотную приблизиться к контролю над Сенатом в Конгрессе США. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Демократ Марк Келли переизбрался в Сенат Конгресса США штате Аризона. Вместе с его победой демократы получают 49 мест в Сенате. Если кандидат от демократов победит ещё в одном штате, в Неваде или в Джорджии, то партия получает полный контроль над Сенатом. При равном количестве мест (50/50) голос вице-президента Камалы Харрис станет решающим.

Таким образом, какая из партий будет контролировать Сенат, окончательно станет известно после подсчёта голосов в штатах Джорджии и в Неваде.

По данным The New York Times, Келли после подсчета 88% голосов набрал 52%, за его соперника-республиканца Блейка Мастерса проголосовали 46% избирателей. Официальные данные ещё не объявлены, но ведущие СМИ в США называют победителя, когда результат выборов уже стал очевиден.