Париж, 12 ноября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Беспилотное аэротакси немецкой компании Volocopter совершило свой первый испытательный полет в небе во французской столицей Париже, сообщили в пресс-службе организации.

(сс) Walkerssk Ночной Париж

Воздушное судно взлетело с пассажиром на борту с аэродрома Понтуаз-Кормей и сделало круг в воздухе. В Volocopter планируют, что первые коммерческие полеты этих аппаратов в городе начнутся в 2024 году, когда во Франции пройдут летние Олимпийские игры.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года газета Nikkei написала о том, что японская авиакомпания Japan Airlines в 2025 финансовом году собирается запустить услугу аэротакси.

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