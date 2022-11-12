Багдад, 12 ноября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Иракские военные уничтожили пятерых боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Салах-эд-Дин. Об этом сообщила пресс-служба иракских вооруженных сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Сообщается, что авиация ВВС Ирака нанесла удар по позициям террористов. В результате авиаудара пятеро боевиков были ликвидированы.

В пресс-службе добавили, что разведслужбам Ирака удалось захватить троих террористов в 30 километрах к северу от Багдада. Задержанные признались, что принимали участие в расправах над мирными жителями в период с 2021 по 2022 год, а также совершали теракты против иракских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября не менее десяти человек погибли в результате авиаудара по автомобильной колонне, перевозившей топливо из Ирака в Сирию. Сведений о том, кто совершил нападение, не приводилось.