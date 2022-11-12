Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Результаты промежуточных выборов в Конгресс показали, что американцы не ждут участия президента США Джозефа Байдена в выбрах на пост главы государства. Об этом 11 ноября написал обозреватель CNN Крис Силлицца.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналист уточнил, что по данным экзит-пола, 67% избирателей не ждут выдвижения кандидатуры Байдена на второй президентский срок в 2024 году. Выдвижение американского лидера поддерживают 30% избирателей.

При этом Силлицца указал, что 90% избирателей-республиканцев отрицательно отнеслись к возможному выдвижению кандидатуры Байдена на новый срок президентства. Даже среди приверженцев Демократической партии число противников выдвижения Байдена было 38%.

По мнению американского журналиста, причиной такого отношения американцев является почтенный возраст главы Белого дома и его постоянные оговорки и неловкие ситуации, в которые он попадает. В ноябре президенту США исполнится 80 лет и он является самым пожилым главой государства в истории страны. В год президентских выборов Байдену исполнится 82 года. Теоретически, в случае переизбрания Байдена на второй срок, к концу президентства ему исполнится 86 лет.

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