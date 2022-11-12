Лондон, , 07:13 — REGNUM Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна в ходе двусторонней встречи заявили о «неотложности» решения проблемы всех форм нелегальной миграции, сообщается на сайте британского министерства иностранных дел.

Беженцы Europarl.europa.eu

Участники переговоров приветствовали прогресс, достигнутый Лондоном и Парижем в заключении «нового важного соглашения» в рамках указанного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября корабль OceanViking, на борту которого находились 234 мигранта, направился к берегам Франции после отказа властей Италии принимать судно в своих портах. Французские власти назвали действия Рима «неприемлемым поведением».

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