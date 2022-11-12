Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:55 — REGNUM Пеплопад наблюдался в северной части города Северо-Курильска в связи с активностью вулкана Эбеко. Об этом 12 ноября сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

Отмечается, что пеплопад был слабый, запаха сероводорода в воздухе не ощущалось. Звонков с жалобами от жителей города не поступало, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

ГУ МЧС по региону напомнило правила поведения при пеплопаде. В частности, при выпадении пепла рекомендуется закрыть плотно все окна и двери, бытовую технику тщательно укрыть полиэтиленом и не использовать во время пеплопада. На улицу выходить не рекомендуется, а в случае необходимости перед выходом на улицу следует надеть респиратор и очки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, выбросил столб пепла высотой 3,1 километра.

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