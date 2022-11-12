Сеул, , 06:48 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что надеется на скорейшее задействование механизма трехстороннего сотрудничества с Китаем и Японией, сообщает информационное агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Об этом южнокорейский сказал на Восточноазиатском саммите, который проходит в камбоджийской столице Пномпене.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на Восточноазиатский саммит в Пномпене прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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