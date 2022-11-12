Иркутск, 12 ноября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Лодка, на борту которой находились три человека, перевернулась на реке Тилик в Жигаловском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

«По спутниковому телефону на связь вышел мужчина 1965 года рождения и сообщил о том, что на реке опрокинулась лодка, в которой он находился вместе с двумя друзьями», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мужчине удалось самостоятельно выплыть на берег, однако судьба его двух знакомых остается неизвестной. Он сообщил спасателям координаты места происшествия, туда уже выдвинулся поисково-спасательный отряд.

В настоящее время спасатели обследуют акваторию и берега реки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября аэролодка перевернулась на Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. В результате происшествия погибли три человека.