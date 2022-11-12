Квебек, Канада, 12 ноября 2022, 06:38 — REGNUM Число раненных в результате стрельбы в колледже в канадском Квебеке выросло до четырех человек. Об этом 12 ноября сообщает телеканал CTV.

Пистолет после стрельбы
Пистолет после стрельбы
Timothy Tsui

Уточняется, что по данным полиции города, четыре человека получили ранения и были госпитализированы в результате стрельбы возле колледжа Montmorency в округе Лаваль. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при стрельбе в колледже в канадском Квебеке были ранены три человека. Подробности произошедшего выясняются.

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