Квебек, Канада, , 06:38 — REGNUM Число раненных в результате стрельбы в колледже в канадском Квебеке выросло до четырех человек. Об этом 12 ноября сообщает телеканал CTV.

Пистолет после стрельбы Timothy Tsui

Уточняется, что по данным полиции города, четыре человека получили ранения и были госпитализированы в результате стрельбы возле колледжа Montmorency в округе Лаваль. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при стрельбе в колледже в канадском Квебеке были ранены три человека. Подробности произошедшего выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека пострадали при стрельбе в колледже в Канаде