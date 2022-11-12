Стокгольм, , 06:35 — REGNUM Власти Швеции не планируют размещать в королевстве ядерное оружие в рамках вхождения в НАТО, заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем, сообщает агентство Reuters.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он утверждает, что страна, поступит так же, как и ее соседи — Дания и Норвегия, на территории которых нет подобного вооружения. Билльстрем добавил, что такие планы являются долгосрочной позицией Умеренной коалиционной партии Швеции.

Министр добавил, что королевство не собиралось изменять условия заявки, которая была подана в НАТО предыдущим шведским правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.

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