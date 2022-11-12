Пномпень, , 06:30 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи город Пномпень для участия в 17-м Восточноазиатском саммите (ВАС). Об этом 12 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Флаг Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Россия рассматривает Восточноазиатский саммит как ключевой элемент многополярной архитектуры безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Лавров примет участие в саммите 13 ноября.

Это уже второй визит Лаврова в Камбоджу за последние полгода. До этого глава МИД России приезжал в Пномпень на министерскую встречу ВАС. После участия в саммите Лавров отправится в Индонезию на остров Бали, где возглавит делегацию России на саммите G20, который состоится 15–16 ноября.

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