Стаханов, ЛНР, 12 ноября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Ракетами из реактивной системы залпового огня обстреляли киевские боевики город Стаханов в ЛНР. Об этом 12 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Стаханов

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 01:45 мск. По городу Стаханову было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется.

Напомним, РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin и производится с 2003 года. Прицельная дальность стрельбы составляет до 80 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки киевские боевики обстреляли в ЛНР пять населённых пунктов.