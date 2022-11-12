Вашингтон, 12 ноября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Белый дом не может точно ответить, ведутся ли проверки в отношении деятельности американского олигарха Илона Маска. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе беседы с журналистами.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Я не говорил ни с кем, ни в каком ведомстве насчет каких бы то ни было регулирующих действий, касающихся Twitter или Маска. Поэтому у меня действительно ничего для вас об этом нет», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден предложил проверить связи американского олигарха Илона Маска с другими странами. По его словам, сотрудничество бизнесмена с компаниями из других государств требует проверки.