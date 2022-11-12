Киев, 12 ноября, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Продолжительность отключений электроэнергии (блэкаутов) в связи с наступлением холодов может возрасти в Киеве. Об этом 11 ноября заявил исполнительный директор киевского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, его слова приводят подконтрольные киевскому режиму СМИ.

ИА REGNUM Без света

Как пояснил Сахарук, с наступлением холодов и снижением температуры воздуха возрастёт потребление электроэнергии. Если к этому времени специалисты ДТЭК не успеют закончить ремонтные работы, то периоды блэкаутов возрастут.

По словам Сахарука, каждые 5-7 градусов понижения температуры означают возрастание энергопотребления на территории б. УССР в среднем на 10%. Однако Сахарук не смог точно сказать, насколько длинными будут периоды отключений электроэнергии. По его словам, они могут быть продолжительностью от четырёх до семи часов.

Напомним, удары по объектам энергетической инфраструктуры, связи и оборонной промышленности на территории б. УССР начались с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Киевской области будут проводиться экстренные отключения электроэнергии.