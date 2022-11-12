Амстердам, , 05:24 — REGNUM Власти Нидерландов разрешили отправку 20 тысяч тонн российских удобрений, которые были блокированы в порту нидерландского города Роттердам в рамках санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Груз должен быть отправлен в Малави. За транспортировку отвечает Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая входит в структуру ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внешней торговли Британии объявило, что власти королевства выдали генеральную лицензию, дающую право оказывать финансовые услуги в процессе поставок удобрений из России в третьи страны для нужд сельского хозяйства.

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