Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетингом, посоветовала своим клиентам временно прекратить покупку рекламы в соцсети Twitter. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на внутренние документы корпорации.

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«Угрозы для безопасности брендов наших клиентов резко возросли до показателей, которые большинство сочтет неприемлемыми. В краткосрочной перспективе мы рекомендуем приостановить деятельность в Twitter», — говорится во внутренней переписке Omnicom.

Компания указывает, что не доверяет социальной сети после ее покупки американским олигархом Илоном Маском. Также на это повлияли массовые сокращения сотрудников Twitter после смены владельца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Twitter приостановила продажу подписок Twitter Blue из-за роста количества фейковых учетных записей, якобы имеющих верификацию.