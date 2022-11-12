Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Президент США Джозеф Байден полностью уверен во всех, кого он назначил на различные государственные посты, в том числе и в главе управления таможенной и пограничной службы Крисе Магнусе. Об этом 11 ноября заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляцию вёл сайт Белого дома.

Белые кресты с именами погибших, пытавшихся пересечь границу Мексики и США. Мексиканская сторона стены. Ногалес, Мексика (сс) Jonathan McIntosh

Находясь на борту номер один, направляющегося на саммит АТЭС, Жан-Пьер на просьбу журналистов прокомментировать появление в СМИ призывов к Магнусу уйти в отставку, отказалась от комментариев.

«Президент уверен в тех, кого он назначил», — пояснила Жан-Пьер и переадресовала вопрос министерству внутренней безопасности.

Магнуса призвали покинуть свой пост на фоне рекордного числа инцидентов с незаконным пересечением южной границы страны. Сам глава управления таможенной службы рассказал, что министр внутренней безопасности США, в структуру которого входит погранслужба, попросил его уйти в отставку. При этом сам Магнус, по его словам, доволен проделанной работой и прогрессом, которого ему удалось достичь, свой пост он покидать не собирается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава пограничной службы Магнус заявил, что администрация Белого дома хочет сместить его с занимаемой должности.

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