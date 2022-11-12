Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Президент США Джо Байден не планирует проводить личную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом на предстоящем саммите стран «Большой двадцатки» (G20), заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Флажки США и Саудовской Аравии U.S. Army Security Assistance Comm

Мероприятие должно пройти на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Байден встречался с Мохаммедом бин Салманом в июле 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял решение не посещать саммит G20 в Индонезии.

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