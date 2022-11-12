Вашингтон, 12 ноября, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не планирует проводить личную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом на предстоящем саммите стран «Большой двадцатки» (G20), заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

Мероприятие должно пройти на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Байден встречался с Мохаммедом бин Салманом в июле 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял решение не посещать саммит G20 в Индонезии.