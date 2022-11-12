Краснодар, 12 ноября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили на период с 04:00 до 16:00 по московскому времени 12 ноября, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Работы будут вести 12 ноября с 04:00 до 16:00 мск. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат», — рассказали в штабе.

Сообщается, что движение останавливается на время проведения ремонтных работ. Минтранс Кубани призвал водителей воздержаться от поездок в этом направлении и порекомендовал следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтранс России заявил о проведении ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. Министерство призывало водителей следить за поступающей информацией и принимать ее во внимание при планировании поездок.