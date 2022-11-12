Нью-Мексико, США, , 04:44 — REGNUM Иск в отношении членов съёмочной группы вестерна Rust («Ржавчина») подал американский актёр Алек Болдуин, случайно застреливший во время работы над фильмом оператора Галину Хатчинс. Об этом 11 ноября сообщает газета The New York Times.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Уточняется, что в заявлении Актёра упомянуты ответственная за оружие на съемках Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, поставщик оружия и боеприпасов для съемки Сет Кенни и ассистент режиссера Дэвид Холс. Отмечается, что именно Холс передал пистолет актёру и заверил Болдуина в безопасности оружия.

Незадолго до этого актёр подал арбитражный иск в отношении продюсеров кинопроекта. По мнению Болдуина, ответственным за безопасность огнестрельного оружия во время съёмок был не он.

Напомним, трагедия с участием Алека Болдуина произошла в американском штате Нью-Мексико на съёмках вестерна Rust в октябре 2021 года. Актёр является одновременно продюсером фильма. В одной из сцен Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. В результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс, был ранен режиссёр фильма Джоэл Соуса. Съёмки фильма были заморожены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция в американском штате Нью-Мексико завершила расследование дела об убийстве на съемочной площадке вестерна с Болдуином. Дело передано прокурору округа.

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