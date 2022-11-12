Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Президент США Джо Байден уведомит председателя КНР Си Цзиньпина о возможном увеличении американского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за ситуации вокруг КНДР, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе беседы с журналистами.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он скажет президенту Си о своей точке зрения: Северная Корея представляет угрозу не только для США, Кореи и Японии, а для мира и стабильности во всем регионе. И если Северная Корея продолжит движение по этому пути, это будет означать дальнейшее увеличение американского военного присутствия в регионе», — заявил он.

Салливан добавил, что Китай имеет все возможности оказать давление на Северную Корею.

Отметим, что КНДР проводила ракетные стрельбы в ответ на возросшую военную активность США в регионе. В частности, Соединенные Штаты вместе с союзниками из Южной Кореи и Японии стали чаще проводить военные учения с большим количеством техники.