Канберра, , 04:29 — REGNUM Около 100 человек войдут в новую межведомственную группу в Австралии, созданную для выявления хакеров и борьбы с киберпреступностью, заявила журналистам 12 ноября австралийский министр внутренних дел Клэр О’Нил.

Киберпреступность geralt

Речь идет о подразделении, работа которого будет основана на взаимодействии Федеральной полиции Австралии (AFP) и Австралийского управления связи (ASD).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что австралийским властям якобы известно, кто организовал самую масштабную кибератаку в истории страны.

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