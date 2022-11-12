Вашингтон, 12 ноября, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Помощь Киеву для улучшения его позиций на поле боя продолжит отправлять Вашингтон. Такое заявление сделал 11 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, трансляция шла на сайте Белого дома.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Салливан отвечал на вопросы журналистов, находясь на борту номер один, который совершал перелёт в Камбоджу.

По словам советника президента США, подход Белого дома к ситуации на территории б. УССР остаётся таким же, как и был шесть месяцев назад. Вашингтон собирается сделать всё для того, чтобы Киев занял лучшую позицию на поле боя. По мнению Салливана, это необходимое условие, чтобы в дальнейшем Киев был в лучшей позиции за столом переговоров.

При этом Салливан уточнил, что США не давят на Киев в вопросе переговоров и не видят готовности к переговорному процессу со стороны России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопросы решения конфликта на территории б. УССР стали яблоком раздора в высших эшелонах власти США.