Харбин, Китай, , 04:08 — REGNUM Не менее четырех человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает на своем сайте местная полиция.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло на автодороге, связывающей города Хэйхэ и Харбин. Еще 32 человека пострадали. Все они находились в автобусе, который перевернулся после того, как его водитель не справился с управлением из-за снега и гололеда.

Два пассажира получили тяжелые травмы. Всего в автобусе ехало 37 человек, в том числе и водитель.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Татарии один человек погиб и еще трое пострадали в результате ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и автобуса «Нефаз».

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