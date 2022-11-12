Киев, , 04:03 — REGNUM Сигнал воздушной тревоги прозвучал в нескольких регионах, подконтрольных Киеву. Об этом можно узнать 12 ноября из показаний онлайн-карты минцифры киевского режима.

Тревога

Администрации регионов в своих телеграм-каналах подтверждают данные онлайн-карты минцифры. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры. Жертв в результате взрыва не было.

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