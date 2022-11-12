Богота, 12 ноября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Снятие санкций против Венесуэлы поможет возобновлению диалога между венесуэльскими властями и оппозицией, заявил президент Колумбии Густаво Петро. Об этом сообщила пресс-служба колумбийского лидера.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

«Со своей стороны призываем к деэскалации политического конфликта, вступлению Венесуэлы в Межамериканскую систему защиты прав человека, всеобщей амнистии, всеобщему разблокированию венесуэльской экономики, проведению в 2024 году выборов с гарантиями всем силам», — заявил он.

Петро добавил, что отмена санкций против Венесуэлы является необходимой с гуманитарной точки зрения. Заблокированные ранее средства венесуэльские власти смогут направить на социальные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о прогрессе в переговорах с венесуэльской оппозицией. По его словам, властям удалось существенно продвинуться в вопросе заключения договоренностей.