Лондон, 12 ноября, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Делегацию России попытаются изолировать и бойкотировать все её выступления на предстоящем саммите G20 Евросоюз и Великобритания. Об этом 11 ноября сообщает издание Telegraph.

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Как пояснил представитель европейской внешнеполитической службы, идёт работа с партнёрами, чтобы «показать очень-очень-очень убедительно», что международное сообщество думает о действиях России на территории б. УССР, которые страны Европы считают незаконными.

«Это означает также препятствовать их встречам с Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», — указал представитель европейской внешнеполитической службы.

России попытаются дать понять, что переговоры должны проводиться только на приемлемых для Киева условиях. При этом в издании предполагают, что Рим, Берлин, Мадрид и Париж прислушаются к рекомендации и будут содействовать изоляции Росси, но Пекин — нет. Есть опасения, что Россия и Китай попытаются «смягчить» совместное заявление стран. При этом взаимоотношения между Россией и Китаем в Евросоюзе характеризуют как «безграничную дружбу».

Саммит состоится на Бали 15–16 ноября. Ожидается, что российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Владимир Зеленский не собирается присутствовать на саммите, но выступит в онлайн-формате на одном из мероприятий, посвящённых влиянию событий вокруг Киева на глобальную продовольственную безопасность.