Хельсинки, , 03:45 — REGNUM Финский национальный электросетевой оператор Fingrid предложил государственным и частным организациям принять с декабря 2022 года добровольное участие в процедуре поддержки энергосистемы, которая позволит предотвратить дефицит электроэнергии в стране, сообщили в пресс-службе компании.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Недостаток энергии планируется покрывать через регулирование спроса в промышленности, а также с помощью сети резервных генераторов. Для этих целей Fingrid введет трехступенчатую шкалу дефицита электроэнергии.

Процедуру будут задействовать на третьем (самом высоком) уровне недостатка энергии. Подробный план привлечения организаций к процедуре может быть обнародован на специальной конференции 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября агентство Bloomberg написало о том, что в предстоящие зимние месяцы жители Финляндии могут начать гибнуть от холода из-за прекращения поставок электроэнергии из России.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: жители Финляндии могут умереть зимой без электроэнергии из РФ