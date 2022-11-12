Хельсинки, 12 ноября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Финский национальный электросетевой оператор Fingrid предложил государственным и частным организациям принять с декабря 2022 года добровольное участие в процедуре поддержки энергосистемы, которая позволит предотвратить дефицит электроэнергии в стране, сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Недостаток энергии планируется покрывать через регулирование спроса в промышленности, а также с помощью сети резервных генераторов. Для этих целей Fingrid введет трехступенчатую шкалу дефицита электроэнергии.

Процедуру будут задействовать на третьем (самом высоком) уровне недостатка энергии. Подробный план привлечения организаций к процедуре может быть обнародован на специальной конференции 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября агентство Bloomberg написало о том, что в предстоящие зимние месяцы жители Финляндии могут начать гибнуть от холода из-за прекращения поставок электроэнергии из России.