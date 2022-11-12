Квебек, Канада, 12 ноября, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Не менее трех человек получили ранения различной степени тяжести при стрельбе в колледже города Квебек в Канаде, передает радио CBC.

Lisa Roe Стрельба

«Как минимум три человека ранены, были слышны выстрелы, а здание колледжа Montmorency закрыла полиция», — рассказали на радиостанции.

Уточняется, что в колледже учатся около семи тысяч человек. Других подробностей произошедшего не приводится. Также неизвестно о состоянии здоровья пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября девять человек погибли в результате нападения преступников на бар в штате Гуанахуато в Мексике. Бандитам удалось скрыться с места преступления.