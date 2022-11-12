Нью-Дели, , 03:16 — REGNUM Верховный суд Индии распорядился освободить шесть заключенных, которые были осуждены за убийство бывшего премьер-министра Раджива Ганди в 1991 году, сообщает газета The Indian Express.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего по делу о гибели главы правительства к пожизненному заключению были приговорены семь человек. Один из них был выпущен на свободу в мае 2022 года.

Суд, который принял решение об освобождении еще шестерых заключенных, пояснил это решение основано на их «хорошем поведении».

Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс», которую до недавнего времени возглавила вдова убитого Соня Ганди, назвала поставление суда об освобождении «совершенно неприемлемым и ошибочным».

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