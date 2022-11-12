Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Соединенные Штаты не будут препятствовать Индии в закупках российской нефти по ценам выше потолка, установленного на саммите G7, заявила глава минфина США Джанет Йеллен агентству Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, остановка импорта нефти из России в ЕС уже нанесет серьезный удар по российской экономике. Йеллен считает, что Москве будет трудно продолжать поставлять энергоносители в том же объеме, что и до введения антироссийских санкций. При этом ряд покупателей использует для поставок нефти западные компании, которые, по мнению главы американского минфина, откажутся предоставлять услуги.

В связи с этим США не намерены запрещать Индии покупать нефть из России.

«Я не думаю, что мы будем следовать механизму ограничения цен, и мы сообщили об этом странам», — приводит агентство слова источника в правительстве Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян заявил, что Китай и Индия не будут поддерживать антироссийские санкции, так как они нанесут прямой вред национальным экономикам. Он также назвал ожидаемым решение Индии не отказываться от поставок российской нефти.