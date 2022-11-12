Каракас, , 03:19 — REGNUM Властям Венесуэлы удалось существенно продвинуться в переговорах с оппозицией в стране, заявил глава Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы серьезно продвинулись к возможности достижения социальной договоренности», — отметил политик.

Отмечается, что встреча представителей властей Боливарианской Республики и оппозиции проходила в Париже. Посредниками на переговорах выступали главы Франции, Аргентины и Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября соцопросы в Венесуэле показали поддержку действующего президента республики Николаса Мадуро и правящей Единой социалистической партии. При этом оппозиционные организации Боливарианской Республики получили крайне низкую поддержку среди населения.