Киншаса, , 02:38 — REGNUM Боевые действия между повстанческой группировкой «Движение 23 марта» (M23) и конголезской армией возобновились на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей обеих сторон.

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Прекращение огня продлилось примерно неделю. Армейский офицер, с которым разговаривали журналисты, рассказал, что военные обстреливают позиции повстанцев и собираются отбить населенные пункты, находящиеся под контролем «М23».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Agence France-Presse распространило информацию о том, что в результате столкновений войсками и боевиками «Движения 23 марта» в ДР Конго погибли пять военнослужащих и один мирный житель. Еще более 30 человек пострадали.

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