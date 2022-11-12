Лондон, 12 ноября, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Лондонская биржа металлов (LME) решила не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах, которые сертифицирует. Об этом сообщила пресс-служба LME.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. Кроме того, отзывы ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для осуществления. Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — рассказали в организации.

Отмечается, что торговля российскими металлами на бирже продолжится. При этом LME отказалась вводить потолок цен или другие ограничения на торговлю.

Напомним, в 2022 году LME уже вводила ряд ограничений на металлы из России из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. В частности, в апреле биржа приостановила ввоз российских меди, свинца из алюминия. В июле LME запретила хранить алюминий из России на складах в Великобритании.