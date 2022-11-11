Женева, Швейцария, 12 ноября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Вопрос продления продуктовой сделки конструктивно обсудили в Женеве представители ООН и России. Об этом 10 ноября сказано в заявлении офиса генсека ООН Антониу Гутерреша по итогам переговоров.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно для помола

Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, со стороны ООН в переговорах приняли участие генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.

В документе уточняется, что участники переговоров продолжают заниматься дальнейшим осуществлением зерновой Черноморской инициативы. Было проведено конструктивное обсуждение её продолжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители ООН и России обсудили вопрос содействия экспорту российского продовольствия и аммиачных удобрений на мировые рынки.