Гавана, , 02:00 — REGNUM Власти Кубы дали согласие Вашингтону вновь принимать депортационные рейсы с кубинцами, задержанными на американско-мексиканской границе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Самолет (сс) ThePixelman

Полеты были прерваны в период пандемии коронавируса. Один из источников отметил, что официальное соглашение подписано не было и речь идет только об устных договоренностях.

При этом рейсы будут осуществляться «время от времени». Их будет организовывать Иммиграционная и таможенная служба США (ICE).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле кубинские власти заявили, что экономическая блокада Кубы со стороны США создает условия для роста эмиграции из указанной латиноамериканской республики.

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