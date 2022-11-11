Киев, 12 ноября, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Киевский режим возводит стену на границе с Белоруссией. Фотографию стены опубликовал замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Колючая проволока

Представитель офиса сообщил, что уже возведено 3 км забора и работы продолжаются.

Как пишет Тимошенко, «ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой — это ещë не все», но «подробностей раскрывать не будем».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре о строительстве забора на границе с Белоруссией сообщила Латвия. Летом этого года строительство заграждений на границе с Белоруссией закончили Литва и Польша.