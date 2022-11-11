Вашингтон, 12 ноября, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Проблемы с предоставлением Киеву оборудования для обогрева и выработки электричества появились у США. Об этом 10 ноября сообщает издание Foreign Policy.

Фашисты греются у костра. 1941

Уточняется, что с начала спецоперации на территории б. УССР США столкнулись со сложностями в обеспечении Киева материальной помощью, включая продовольственную. Также возникли проблемы с обеспечением Киева оборудованием для выработки тепла и света, чтобы пережить предстоящую зиму с температурами ниже ноля, так как киевская власть захватила под свой контроль обширные территории на юге и на востоке.

Отмечается, что администрация Белого дома и неправительственные организации ранее не сталкивались с обеспечением материальной помощью стран, где зимой минусовая температура не является редкостью. США привыкли оказывать помощь странам с более тёплым климатом, поэтому им трудно удовлетворить запросы Киева.

Такая ситуация вызвала рост разочарования в обеих странах. В свою очередь, киевские чиновники обратились к своим американским коллегам с призывом использовать средства, предусмотренные законом о ленд-лизе для Киева, чтобы закупить необходимое оборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США заявили о том, что финансирование Киева слишком дорого обходится американцам.