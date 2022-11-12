Берлин, , 01:36 — REGNUM Германия не вводила санкции против российского газа якобы из-за того, что многие страны были зависимы от поставок голубого топлива из России и Берлин не хотел создавать им «трудности», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала NDR.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства утверждает, что ФРГ, ЕС и G7 («Большая семерка») не вводили санкционные ограничения по газу. По словам Шольца, поставки российского голубого топлива составляют половину всего газового импорта Германии.

При этом, как указал канцлер, другие европейские страны зависимы от газа из России на 80-90%. Он отметил, что в настоящее время российское голубое топливо в Германию не поступает вовсе.

Шольц также добавил, что Германия предвидела такую ситуацию и заполнила свои газовые хранилища с помощью диверсификации источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Олаф Шольц заявил, что ФРГ избавилась от зависимости от российского газа и смогла на уровне ЕС сократить газовое потребление на 15%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Теперь — в каменный век» — ФРГ освободилась от «газовой» зависимости от РФ