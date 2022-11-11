Вашингтон, 12 ноября, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Социальная сеть Twitter временно прекратила продажу подписок Twitter Blue из-за роста количества фейковых аккаунтов, имеющих верификацию. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на внутреннюю переписку работников соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Согласно переписке, в соцсети резко выросло количество фейковых аккаунтов, которые выдают себя за политиков и при этом имеют якобы подтверждение о достоверности. В частности, были созданы фальшивые учетные записи президента США Джо Байдена и ряда известных корпораций, которые начали распространять дезинформацию.

«Принято решение временно отключить доступ к инструменту Twitter Blue, чтобы помочь решить проблему с выдачей себя за другого человека», — отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что принял решение ужесточить правила для владельцев пародийных аккаунтов. От них теперь требуется указание на юмористический характер в названии микроблога.