Минск, , 02:51 — REGNUM В Белоруссии рестораны быстрого обслуживания «Макдональдс» под управлением «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу под российским брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Логотип сети ресторанов «Вкусно — и точка» Канал — Короче новости.

Точная дата начала работы под новой маркой не сообщается.

«На данный момент в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах, ежегодно они обслуживают более 10 миллионов гостей. Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи «Вкусно — и точка» позволит компании сохранить более 2000 рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ресторанах белорусской сети «Макдональдс» начали пропадать некоторые блюда из меню. В компании это объясняли сложностями с поставками.