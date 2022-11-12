Тбилиси, , 02:41 — REGNUM Депутат парламента Грузии от оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе заявила о своём нежелании принимать участие в будущих выборах главы партии, 10 ноября передал грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Деканоидзе, никто в ЕНД не был против самого процесса выборов, предложенных нынешним председателем партии Никой Мелией, но имеют место разногласия, связанные с их конкретным механизмом и сроками проведения.

Кроме того, Деканоидзе особо отметила важность того, чтобы кандидат на пост главы ЕНД обязательно представил план по освобождению бывшего президента страны Михаила Саакашвили из заключения и его последующей передаче одному из иностранных государств.

Напомним, оппозиция Грузии требует отпустить Саакашвили, который уже больше года находится под арестом, за границу для прохождения там лечения.