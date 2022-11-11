Мексика, 12 ноября, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Сотрудник полиции погиб, ещё двое его коллег были ранены в результате нападения вооружённых неизвестных в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Об этом 11 ноября сообщила газета El Universal.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика - США Бандиты

Инцидент произошёл в городе Селайя, подозреваемые в преступлении были оперативно задержаны. Вскоре после задержания злоумышленники начали организовывать беспорядке в городе, перекрывая автодороги горящими автомобилями.

Уточняется, что группе злоумышленников удалось захватить и сжечь два грузовых и несколько легковых автомобилей. Информация о погибших среди жителей города не поступала, по предварительным данным, один человек получил огнестрельное ранение.

Стоит отметить, что город Селайя возглавляет список 50 самых опасных городов мира, согласно данным мексиканской неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции». В штате Гуанахуато за 2021 год было убито более 3,5 тыс. человек. Для сравнения, за год в мексиканском штате Юкатан было зафиксировано 42 умышленных убийства.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве девяти посетителей бара в результате нападения бандитов на бар в муниципалитете Апасео-эль-Альто в мексиканском штате Гуанахуато.