Тбилиси, , 02:12 — REGNUM Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться, сообщает 10 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Медицинское заключение, подписанное 17 экспертами, из них шестью иностранными, которое должно стать основанием для перевода Саакашвили на лечение за границу, будет готово к концу месяца. Несмотря на то, что существенный регресс состояния его здоровья отчетливо виден даже невооруженным взглядом, правительство по-прежнему не позволяют экс-президенту получать полноценную медицинскую помощь.

Ухудшившееся состояние Саакашвили подтвердил недавно посетивший его митрополит Грузинской православной церкви Николай (Пачуашвили). По его словам, Саакашвили чувствует себя очень слабым, выглядит чрезвычайно худым и бледным, и даже не в состоянии самостоятельно встать с кровати.

Напомним, что вопрос о Саакашвили был включен в недавний доклад Комитета по иностранным делам Европарламента по иностранным делам по Грузии, в котором говорилось, о необходимости его освобождения из заключения по гуманитарным основаниям.