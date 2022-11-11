Тбилиси, 12 ноября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться, сообщает 10 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Медицинское заключение, подписанное 17 экспертами, из них шестью иностранными, которое должно стать основанием для перевода Саакашвили на лечение за границу, будет готово к концу месяца. Несмотря на то, что существенный регресс состояния его здоровья отчетливо виден даже невооруженным взглядом, правительство по-прежнему не позволяют экс-президенту получать полноценную медицинскую помощь.

Ухудшившееся состояние Саакашвили подтвердил недавно посетивший его митрополит Грузинской православной церкви Николай (Пачуашвили). По его словам, Саакашвили чувствует себя очень слабым, выглядит чрезвычайно худым и бледным, и даже не в состоянии самостоятельно встать с кровати.

Напомним, что вопрос о Саакашвили был включен в недавний доклад Комитета по иностранным делам Европарламента по иностранным делам по Грузии, в котором говорилось, о необходимости его освобождения из заключения по гуманитарным основаниям.